Чечню и Китай свяжет первый прямой авиарейс?

15 июн. 19:38

Чечня проводит переговоры об открытии первого прямого авиарейса в Китай, рассказал министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов по итогам встречи с послом КНР в РФ Чжан Ханьхуэем.

По его словам, этот вопрос был основной темой беседы.

"Таким образом Юг России будет напрямую связан с Китайской Народной Республикой", - цитирует Хакимова ТАСС.

Кроме того, по словам министра, участники переговоров обсудили взаимодействие при привлечении инвестиций в Чечню и открытии совместных проектов: китайская компания может выступить "якорем" чеченского технопарка в сфере микроэлектроники.

Китайского дипломата, уточнил Хакимов, заинтересовала также пищевая промышленность, гидроэнергетика.