Эрдоган призвал Швецию и Финляндию развеять опасения Турции в отношении терроризма

15 июн. 19:21

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара не пересмотрит свою позицию по поводу вступления Швеции и Финляндии, пока они не предоставят Турции письменные гарантии в вопросе борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба канцелярии турецкого лидера

"Президент Эрдоган в ходе разговора указал на необходимость совершения Швецией и Финляндией в вопросе членства в НАТО шагов, которые бы устранили законные опасения Турции. Президент подчеркнул, что прогресс в процессе невозможен без предоставления двумя странами письменных обязательств, касающихся смены парадигмы в вопросе борьбы с терроризмом и сотрудничества в оборонной промышленности", - сказано в сообщении.

Ранее Эрдоган в парламенте вновь сообщил, что позиция Турции в вопросе членства Швеции и Финляндии в НАТО не изменится, пока они не пересмотрят свое отношение к терроризму.