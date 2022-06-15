Жителям Казахстана заплатят за пластиковые бутылки

15 июн. 19:16

Ассоциация упаковщиков Казахстана планирует установить в городах страны фандоматы - автоматы для сбора пластиковых бутылок.

Первые аппараты появятся в Алматы, рассказал председатель правления ассоциации Батырбек Аубакиров.

"Мы хотим купить от нескольких сотен до тысячи фандоматов и установить их в местах скопления людей, возле ТРЦ и других объектов. Планируем выкупать ПЭТ-бутылки по цене 3-5 тенге. Тем самым, внести вклад в решение проблему ПЭТ-отходов на мусорных полигонах. Как переработчики мы готовы постепенно полностью решить проблему ПЭТ-отходов в Казахстане", - цитирует его Sputnik Казахстан.

В ассоциации уточнили, что ПЭТ-бутылки необходимы для 15 перерабатывающих заводов, которым не хватает сырья.

Аубакиров пояснил, что из бутылок будут делать флекс, гранулы, волокна, геотекстиль - это большая глубина переработки.