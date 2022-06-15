О чем Бердымухамедов договорился в Тегеране

Сегодня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прилетевший накануне в Тегеран, провел переговоры со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Этому предшествовала встреча зампреда Кабмина Туркменистана Батыра Атдаева с министром промышленности и торговли Ирана Резой Фатеми-Амином, который обсудили возможности расширения торговых связей, в том числе строительства торгового центра Тегеран – Ашхабад, пишет Tehran Times.

Они говорили о необходимости поддержки предпринимателей для укрепления торговых связей и решили сформировать рабочую группу для составления плана сотрудничества сроком на один год. Приветствуя предложение туркменской стороны о создании совместного бизнес-центра, иранский министр сказал: "Мы построили бизнес-центры в 16 странах, хочу отметить, что это действенный способ расширения экономических связей". Он также подчеркнул, что необходимо выработать план действий по торговой деятельности двух стран с целью определения продуктов и товаров для импорта и экспорта. Батыр Атдаев призвал правительство Ирана возобновить проведение совместных торговых выставок с туркменскими компаниями, а также развивать приграничные рынки. Кроме того, Атдаев предложил подписать соглашение для расширения торговых отношений между двумя странами.

Увеличение поставок туркменского газа в Азербайджан

В тот же день министр нефти Ирана Джавад Оуджи провел переговоры с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана по нефти и газу Шахымом Абдрахмановым, в ходе которых туркменская сторона обратилась к Ирану с просьбой увеличить своповые поставки газа в Азербайджан и другие соседние страны. На пресс-конференции после переговоров Оуджи сказал, что за последние 10 месяцев администрация президента Эбрахими Раиси добилась хороших результатов в области энергетической дипломатии. "Было подписано соглашение о поставках туркменского газа в Азербайджанскую Республику через Иран, ежегодный объем поставок в настоящее время составляет 1,5-2 млрд кубометров", - добавил министр.

Он также упомянул о своем недавнем визите в Азербайджан в рамках укрепления энергетической дипломатии, отметив, что азербайджанская сторона попросила удвоить своповые поставки туркменского газа, что приветствовалось иранской стороной. По словам Оуджи, во время встречи в Тегеране туркменская сторона также предложила Ирану увеличить своповые поставки газа с Азербайджаном и другими соседними странами, на что министерство нефти Ирана ответило согласием.

"В ходе переговоров с туркменской стороной об увеличении своповых поставок одним из основных моментов был вопрос возобновления соглашения на поставку туркменского газа в Иран", - сообщил министр, ссылаясь на наличие необходимой инфраструктуры и разветвленной сети газопроводов в стране для увеличения поставок. Он добавил, что одной из тем, обсуждавшихся с туркменской стороной, была выплата долга Ирана за газ Туркменистану. "По итогам переговоров, платежи за ранее приобретенный Ираком природный газ будут переведены непосредственно из Ирака в Туркменистан", - сказал министр. Кроме того, по словам Оуджи, в ходе переговоров с туркменской делегацией обсуждались вопросы экспорта нефти и продуктов нефтехимии, а также необходимых в отрасли катализаторов.

Развитие транспортных связей

Министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасими провел встречу с генеральным директором агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым для обсуждения вопросов развития транспортно-транзитных отношений между двумя странами. Во время переговоров Гасими упомянул об увеличении перевозок между Ираном и Туркменистаном на 50% в соответствии с уже принятыми соглашениями, заявив, что благодаря пересмотру тарифов на перевозку и выполнению соглашений между двумя сторонами, возможно дальнейшее увеличение объема перевозок между двумя странами. Чакыев, в свою очередь, подчеркнул, что в данный момент нет каких-либо ограничений для развития транспортных связей между двумя странами.

По итогам визита Сердара Бердымухамедова в Иран было подписано девять документов о сотрудничестве в сферах охраны окружающей среды, развития транзита, научно-культурного и торгово-экономического обмена, культуры.