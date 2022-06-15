Лавров встретился с президентом Южной Осетии

15 июн. 18:12

В Москве сегодня прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Такое сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Стороны подробно обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и "внешнеполитической координации, включая расширение международных связей Республики".

В контексте региональной безопасности Лавров и Гаглоев рассмотрели положение дел на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье.

В ходе встречи была подтверждена неизменная приверженность РФ и Южной Осетии принципам равноправия и взаимоуважения, стороны выразили твердый настрой на укрепление союзнических отношений.