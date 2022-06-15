Почему в Армении все время ищут предателей

Взаимные обвинения стало одним из главных элементов политической борьбы в Армении. Оппоненты называют друг друга агентами иностранных спецслужб, в основном турецких, указывают на близорукость и некомпетентность проводимой политики, на сопутствующую ей демагогию. Однако чаще всего можно услышать обвинения в предательстве. Порой складывается впечатление, что в республике нет ни одного политика, не подозреваемого в измене.

Каждая новая армянская администрация обвиняла предыдущую в предательстве интересов армянского народа. Деятели Армянского общенационального движения (АОД) заявляли, что советское руководство бросило армян бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана на произвол судьбы, якобы проигнорировав их волю. Сепаратисты из карабахского клана громко обвинили АОДовцев в измене в конце 1990-х за то, что те осознали неотвратимость преодоления армяно-азербайджанского кризиса путем переговоров и отступления от принципов оккупации. Восходя на пьедестал армянской политики, нынешний премьер республики Никол Пашинян неустанно говорил о вероломстве со стороны коррумпированной власти президентов Кочаряна и Саргсяна. Нынешняя оппозиция, щедро спонсируемая прежней администрацией, говорит о предательстве Пашиняна, но уже в контексте капитуляции из-за того, что он подписался под очевидным итогом Карабахской войны. Здесь, права, националисты используют старый сценарий, проводя параллели между Пашиняном и бывшим лидером АОД, первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном.

Политическое пространство Армении преисполнено элементами символизма, которые скрывают движущую силу всех без исключения значимых политических фигур республики – монополию на власть. В Армении не принято договариваться с теми, кто имеет альтернативную точку зрения, все прения носят преимущественно декларативный характер и чаще всего условны. Здоровой оппозиции нет и не может быть, поскольку политическая культура предполагает полное низложение оппонирующей стороны. В этом случае как нельзя лучше помогают обвинения в предательстве, позволяющие лишить оппонента слова. Предатель не имеет права не трибуну, его риторика малозначима, соответственно в отношении него допустимо любое преследование вплоть до физического устранения. Так армянские политики приобретают краткосрочную лицензию на насилие, опираясь на общественное настроение либо на инертность общества.

Понятие "предательство" в постсоветской Армении эфемерно, не имеет четкого понимания, поскольку в стране так и не сформирована концепция будущего государства, непонятно, что вообще предаваемо, а что нет. Куда стремится и что строит страна? Ресурсы, которые уходят на экспорт, находятся преимущественно в частных руках. Коррупция вызвана, прежде всего, хроническим дефицитом практически всего, нежели традиционной культурой. Вопросы армии, религии, церкви, оккупационной политики табуированы, а потому армянский обыватель не имеет внятного представления, где речь идет о предательстве интересов целой страны, а где - об интересах политических элит.

Предателем может оказаться кто угодно и когда угодно. Единственное внятное определение предательства прописано как госизмена и предполагает передачу секретных материалов, носящих государственное значение, но таких обвинений в новейшей истории Армении немного. Символизм национального предательства служит эффективным общественным регулятором. Никто не хочет оказаться в списках изменников, так как отмыться от подобных обвинений в Армении невозможно. Обвиняющая сторона может использовать подобную тактику сколько угодно с самой разной периодичностью, побуждая раз за разом опровергать ложную риторику. Поэтому имеющие альтернативную точку зрения предпочитают обходить острые углы, а общественность воздерживается от каких-либо комментариев.