СМИ: США намерены предоставить Украине новый пакет помощи на $650 млн

15 июн. 18:02

США собираются выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму более $650 млн. Об этом со ссылкой на источники сообщила в своих соцсетях журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Администрация Байдена планирует увеличить финансирование оружия и военной техники для Украины, сообщили источники <...>. Этот транш составит более $650 млн", - цитирует ее ТАСС.

Джейкобс также подчеркнула, что в него впервые войдут противокорабельные ракеты берегового базирования Harpoon.

Напомним, в мае 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине дополнительной помощи примерно на $40 млрд. Деньги планируется направить на укрепление обороны страны и на прямую экономическую поддержку.