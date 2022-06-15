ДНР и ЛНР получат от Кубани более шести тыс книг

15 июн. 17:58

Акция "Книги Кубани - детям Донбасса" завершится 20 июня, волонтеры упаковывают книги для транспортировки, сообщает пресс-служба Народного фронта в Краснодарском крае.

"К нам привезли уже больше 6 тыс книг - в акции принимают участие не только учебные заведения, но обычные жители. Направленность изданий самая разная - от сказок до энциклопедий, от классики до беллетристики. Хотим сказать большое спасибо всем откликнувшимся, потому что все вместе мы поможем наладить образовательный процесс на Донбассе", - приводит слова сотрудника организации "Интерфакс".

Среди поступлений книг есть учебники с рабочими тетрадями для младших школьников, а также произведения кубанских писателей.

В пресс-службе добавили, что всю собранную в ходе акции литературу из Краснодарского края отвезут в Ростов-на-Дону, откуда уже книги распределят по учреждениям Донецкой и Луганской народной республик.