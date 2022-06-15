Рейтинг одобрения Байдена продолжает свое падение

15 июн. 17:50

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до 39%, говорят результаты исследования общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos.

Уровень одобрения Байдена приблизился к самому низкому значению за все время его пребывания на посту главы государства.

По данным опроса, 56% опрошенных американцев не одобряют деятельность Байдена.

Авторы отмечают, рейтинг с августа 2021 года остается ниже 50%, что является признаком того, что демократы могут потерять контроль как минимум в одной палате Конгресса на промежуточных выборах 8 ноября 2022 года.