Скворцова рассказала о ситуации с зарубежными лекарствами в России

15 июн. 17:44

В России нет дефицита зарубежных препаратов. Об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

При этом она подчеркнула, что наблюдаются определенные затруднения в логистике.

"Пока мы не имеем дефицита импортных препаратов. Мы имеем затруднения в логистике, в связи с этим более медленные поставки, более длительные и некоторое увеличение цены", - цитирует Скворцову РИА Новости.

Напомним, в среду состоялось открытие юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического форума. Он продлится до 18 июня.