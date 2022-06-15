Министры обороны Грузии и Турции обсудили вопросы безопасности в регионе

15 июн. 17:30

В Брюсселе прошла встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.

Главными темами переговоров глав ведомств стали сотрудничество Турции и Грузии в сфере обороны, а также вопросы безопасности в Черноморском регионе и на Кавказе, передает агентство Anadolu.



Хулуси Акар прибыл в столицу Бельгии для участия в заседании глав оборонных ведомств стран-участниц НАТО. На полях заседания в штаб-квартире Североатлантического альянса турецкий министр провел серию встреч.

Напомним, 15-16 июня в Брюсселе проходит заседание глав Минобороны стран-членов НАТО.