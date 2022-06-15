Захарова: мы готовы организовать новую встречу по делимитации границы Азербайджана и Армении

15 июн. 17:28

Москва готова организовать новое заседание комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Условились, что вторая встреча пройдет в Москве. Мы готовы со своей стороны организовать такую встречу в самое ближайшее время, ждем предложений по датам, соответственно, от азербайджанских и армянских партнеров. Мы со своей стороны готовы", - цитирует ее ТАСС

Она подчеркнула, что деятельность комиссии не связана напрямую с ситуацией в зоне временного пребывания российских миротворцев в Карабахе.

"В то же время мы рассчитываем, что запуск и планомерная работа комиссии будут содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном и недопущению инцидентов как на армяно-азербайджанской границе, так и в зоне ответственности российского миротворческого контингента", - добавила Захарова.