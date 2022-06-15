В Иране прошли переговоры Раиси и Бердымухамедова

15 июн. 17:17

Состоялась встреча президентов Туркменистана и Ирана Сердара Бердымухамедова и Эбрахима Раиси.

Как отметил на пресс-конференции по итогам переговоров президент Ирана, визит высокопоставленной делегации Туркменистана в Тегеран может стать поворотной точкой в отношениях двух стран. Раиси также призвал к развитию сотрудничества в областях экономики, воды и энергетики с Туркменистаном.

Кроме того, он поблагодарил бывшего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова за развитие отношений двух стран и выразил надежду на продолжение данной тенденции при администрации его сына.

По словам иранского президента, переговоры двух стран свидетельствуют о серьезной воли Тегерана и Ашхабада для расширения связей. Выполнение сегодняшних соглашений, и план для подписания документа о сотрудничестве с Туркменистаном на следующие два десятилетия показывает значение отношений с Ашхабадом, подчеркнул он.

Раиси также назвал сотрудничество со странами Каспийского моря одним из приоритетов внешней политики Ирана.

Кроме того, он сообщил об общей позиции двух стран по Афганистану, указав на необходимость формирования инклюзивного правительства с участием всех политических партий в стране. При этом иранский президент предупредил о проблемах присутствия иностранных стран в регионе.

В свою очередь, Сердар Бердымухамедов пригласил Раиси участвовать в Каспийском саммите. Он также рассказал, что на состоявшейся сегодня встрече обсуждались развитие торгового и экономического сотрудничества и расширение культурных отношений. Президент Туркменистана также пригласил своего иранского коллегу принять участие в Каспийском саммите, который пройдет в Ашхабаде, передает агентство IRNA.