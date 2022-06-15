Оспа обезьян появилась в Грузии

15 июн. 17:16

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Грузии, он подтвержден лабораторно, рассказали в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья.

"У пациента была легкая форма вируса, и после соответствующего лечения он вскоре был выписал из медицинского учреждения", - цитирует его сообщение Sputnik Грузия.

Уточняется, что заболевший вернулся из Европы. Медики отслеживали состояние всех, с кем он контактировал, клинических признаков заболевания не было выявлено ни у кого из них.