Дорожные службы КЧР начали расширять подъездную дорогу к Черкесску

15 июн. 17:10

Дорожники в Карачаево-Черкесии приступили к работам по расширению участка подъездной дороги к Черкесску, - сообщили сегодня в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"На 12-километровом участке подъезда к Черкесску начаты работы по расширению дороги до четырех полос. Они развернуты на отрезке от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и Набережной столицы Карачаево-Черкесии. Двухполосный участок автодороги не справлялся с транспортной нагрузкой и требовал обновления", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Помимо расширения, будет проведено и усиление дорожной одежды с устройством трех слоев асфальтобетона, также дорожники отремонтируют 67 пересечений и примыканий, а во избежание размыва элементов дороги заменят девять водопропускных труб и устроят поверхностный водоотвод закрытого типа со смотровыми колодцами.

Встречные потоки подъездной дороги разделят осевым тросовым ограждением, установят более 750 дорожных знаков и нанесут разметку светоотражающим термопластиком.

Участок будет сдан в эксплуатацию до ноября 2024 года.