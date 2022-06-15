Зелимхан Бакаев стал игроком "Зенита"

15 июн. 16:57

Петербургский футбольный клуб "Зенит" подписал контракт с бывшим полузащитником московского "Спартака" Зелимханом Бакаевым. Об этом сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Контракт подписан", - приводит его слова "Спорт-экспресс".

25-летний хавбек присоединился к "Зениту" на правах свободного агента. Срок его соглашения со "Спартаком" истек.

Напомним, Зелимхан Бакаев является воспитанником "Спартака". В сезоне 2021/22 полузащитник провел за "Спартак" 26 матчей в чемпионате России, отметившись в них шестью результативными передачами. Также на его счету один гол и голевая передача в пяти матчах группового этапа Лиги Европы.