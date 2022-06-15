СМИ: Турция отказалась сесть за стол переговоров с Финляндией и Швецией

15 июн. 16:48

Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией - намеченная на сегодня встреча не состоялась, - сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные о переговорах источники.

"Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была "конечной задачей... но мы к этому еще не пришли", - пишет газета со ссылкой на слова источника в НАТО, передает РИА Новости.

Планировалось, что переговоры помогут найти решение проблемы неодобрения Анкарой вступления в альянс Швеции и Финляндии. Перед их возможным проведением Анкара потребовала от Хельсинки и Стокгольма предоставить ей конкретные предложения по прекращению связей с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.