Исследование: расходы россиян продолжают расти

15 июн. 16:24

Реальные расходы россиян в мае по сравнению с апрелем 2022 года выросли на 3,9%, а повседневные номинальные расходы граждан в мае к предыдущему месяцу увеличились на 4,2%, - свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".

"Индекс реальных расходов с поправкой на инфляцию в мае составил 105%. Реальные расходы увеличились по сравнению с предшествующим месяцем на 3,9%, и ниже на 6,3% по сравнению с маем прошлого года", - следует из расчетов ежемесячного индекса покупательской активности россиян, передает РИА Новости.

В целом в мае 2022 года индекс повседневных номинальных (без поправки на инфляцию) расходов россиян составил 222%, что на 4,2% больше, чем в апреле. В годовой динамике индекс увеличился на 9,9%.