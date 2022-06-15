Ирак рассчитается по газовым долгам с Ираном в течение двух дней

15 июн. 16:21

Ирак погасит газовые долги перед Ираном в ближайшие два дня. Об этом сообщил официальный представитель министерства электроэнергии Ирака Ахмед Муса.

Он подчеркнул, что долги за поставки природного газа в 2020 году не были выплачены из-за дефицита бюджета. "Мы погасим долги перед Ираном в ближайшие два дня, чтобы предотвратить снижение экспорта газа со стороны Тегерана", - цитирует Муссу агентство IRNA.

В конце мая министр электроэнергии Ирака Адель Карим заявил, что его страна за месяц рассчитается с Ираном по долгам за газ. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе поездки в Иран.