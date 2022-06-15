РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Власти Крыма упростили переход границы для отдельных категорий граждан

Власти Крыма упростили переход границы для отдельных категорий граждан

Теперь пункты пропуска на границе с Крымом вне очереди можно будет проходить беременным женщинам, родителям с детьми до трех лет и инвалидам, - написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Принято решение с сегодняшнего дня разрешить прохождение пограничных пунктов вне очереди родителям с детьми до трех лет, беременным женщинам и инвалидам", – написал он, передает "АиФ-Крым".

Также вне очереди будут пропускать предпринимателей со скоропортящейся продукцией, к которой относятся овощи и фрукты, молочная продукция и живая рыба.

Сейчас время ожидания в очереди на границе с Крымом составляет до 28 часов. Власти пообещали, что оно будет сокращено до четырех часов.

795 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version