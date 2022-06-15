Власти Крыма упростили переход границы для отдельных категорий граждан

15 июн. 16:11

Теперь пункты пропуска на границе с Крымом вне очереди можно будет проходить беременным женщинам, родителям с детьми до трех лет и инвалидам, - написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Принято решение с сегодняшнего дня разрешить прохождение пограничных пунктов вне очереди родителям с детьми до трех лет, беременным женщинам и инвалидам", – написал он, передает "АиФ-Крым".

Также вне очереди будут пропускать предпринимателей со скоропортящейся продукцией, к которой относятся овощи и фрукты, молочная продукция и живая рыба.

Сейчас время ожидания в очереди на границе с Крымом составляет до 28 часов. Власти пообещали, что оно будет сокращено до четырех часов.