Иностранцы стали участниками аварии на Ставрополье

15 июн. 16:06

Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии на федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае.

"На Ставрополье в ДТП попала семья из сопредельного государства. <…> От полученных травм на месте скончался 39-летний водитель автомобиля. Он не был в пути движения пристегнут ремнем безопасности, поэтому, предположительно, при ударе выпал из автомобиля через переднее стекло. Его 33-летняя супруга и двое детей (12 и 13 лет) доставлены в больницу", - говорится в сообщении краевого управления ГИБДД.

Правоохранители уточнили, что семья возвращалась из Краснодарского края домой. "Не исключено, что водитель мог в пути утомиться из-за дальней дороги в жаркую погоду", - сказали в управлении.