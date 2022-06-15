На Ставрополье захоронили останки солдата из Алтайского края

15 июн. 15:56

На Ставрополье в селе Кочубеевском торжественно захоронили останки красноармейца из Алтайского края, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Останки бойца Ивана Красильникова поисковики обнаружили в мае в окрестностях хутора Алексеевского в Ростовской области. Имя установили по солдатскому медальону - до сих пор боец, призванный в ряды Красной армии в 1941 году, считался пропавшим без вести. Иван Красильников воевал в составе 235-го кавалерийского полка 73-й кавалерийской дивизии, - передает "АиФ-Ставрополье".

Поисковики нашли его дочь и внуков - они проживают в Кочубеевском и в донском Батайске. Семейный совет решил, что захоронить останки воина нужно именно на Ставрополье.