Чавушоглу: Швеция и Финляндия до сих пор не развеяли опасения Турции

15 июн. 15:55

Турция до сих пор не получила ответа от Швеции и Финляндии относительно опасений в отношении их вступления в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция передала свои опасения и ожидания представителям Швеции и Финляндии во время их визита в Анкару. "Во вторник здесь был глава офиса генерального секретаря НАТО, наши коллеги ему также рассказали о наших ожиданиях. Мы все еще ждем от них ответа", - цитирует турецкого министра ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг выступил с инициативой организовать встречу глав МИД Турции, Швеции и Финляндии для урегулирования ситуации. "Но мы для начала хотим увидеть ответы этих двух стран на тот письменный документ, который мы им предоставили", - объяснил Чавушоглу.

При этом он акцентировал внимание на том, что все признают законность обеспокоенности и требований Турции по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, отметив, что у Стокгольма и Хельсинки нет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.