Запад отказывается от Украины?

15 июн. 16:00

В конце марта существовала реальная возможность положить конец боевым действиям на Украине. Россия готова была на это, если Киев признает независимость ДНР и ЛНР, российскую принадлежность Крыма, нейтралитет Украины и неразмещение там иностранных военных баз. Однако после отказа Киева в апреле решать все мирным путем, дипломатия вновь оказалась на обочине. Страны НАТО активнее начали вооружать Украину, рассчитывая на ее "победу". Какое-то время эти иллюзии насквозь пропитывали западные СМИ. Прошло два месяца, и, кажется, к руководству стран НАТО пришло осознание того, что цель "одолеть Россию" оказывается настолько же нереальной, как поглощение Украины Альянсом.

Первые признаки принятия реальности Западом начали появляться еще в прошлом месяце. 27 мая британский премьер Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин добивается постепенного ощутимого прогресса в ходе специальной операции на Украине. За пару дней до того известный американский геополитик Генри Киссинджер на Давосском форуме призвал Киев пойти на территориальные уступки России, а Запад – отказаться от попыток добиться военного поражения Москвы. В начале июня другой титан американской политической мысли Патрик Бьюкенен дал понять, что Украина не относится к жизненно важным интересам США, чтобы из-за нее вступать в войну с Россией.

Новейшие выступления властей США и Франции стали логическим завершением того, что говорится на Западе за последний месяц. Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США рассчитывают на дипломатический путь решения конфликта на Украине. Сегодня же с сенсационными заявлениями выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он напомнил, что говорил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о том, что европейцы и Россия делят один континент, что Россия – часть Европы и сильная держава.

"Но мы хотим построить мир, а это значит, что в какой-то момент мы все хотим, чтобы огонь прекратился и дискуссии возобновились. Мы, европейцы, делим континент, и география упряма. Россия продолжает быть там. Я никогда не разделял замечаний, которые заключались в том, что сегодня мы будем вести войну с русским народом, а завтра мы захотим его уничтожить", - сказал он во время визита в Румынию, фактически повторяя тезисы Киссинджера.

Макрон считает, что Зеленский и Запад "должны будут вести переговоры с Россией".

Как видно, политические истеблишменты США и Франции убедились, что, как бы страны НАТО ни помогали и ни вооружали Украину, справиться с российской военной мощью не удастся. Поставки оружия уничтожаются и вызывают еще большую пропасть в почти разрушенных отношениях ЕС и России. Санкции дают не тот эффект, который ожидался. Инфляция в ЕС достигла рекордных 8-процентных показателей, в США она еще выше. Из-за нефтяного эмбарго Джозефу Байдену приходится вводить ЧС. Европейские и американские потребители страдают от высоких цен и нехватки энергетики и продовольствия.

В этой ситуации в Париже, Вашингтоне, Риме и Берлине крепнет понимание, что силовым путем, к которому еще недавно призывал глава евродипломатии Жозеп Боррель, решить украинский кейс не удастся. Нужны переговоры. Киев все еще рассчитывает на зенитки и танки из ФРГ, которые так и не доехали до польско-украинской границы. Возможно, за закрытыми дверями Владимиру Зеленскому его западные партнеры предлагают согласиться на компромисс с Кремлем. Однако брать на себя ответственность за потерю Донбасса, Крыма, да еще и Херсона с Запорожьем украинский президент боится. Альтернативный договор может не принять уже Россия.

Москва все еще не отказывается от дипломатии, о чем говорил Лавров в ходе недавнего визита в Анкару. Однако принять условия перемирия после срыва переговоров Киевом в апреле и успешного продолжения спецоперации для Зеленского сейчас было бы намного тяжелее. Возможно, мартовские переговоры в Стамбуле так и останутся последней возможностью для Зеленского закончить конфликт без потери лица. Хотя, как говорил Цицерон, худой мир лучше доброй войны.