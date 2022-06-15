Морской торговый порт Херсона готов к перевалке грузов

15 июн. 15:32

Торговый порт Херсона в кратчайшие сроки подготовили к перевалке грузов, - сообщила военно-гражданская администрация региона.

"Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению полноценной работы", - говорится в ее заявлении, передает РИА Новости.

Новым руководителем порта назначили Андрея Харитонова.

Развитие судоходства, в том числе и речного - одно из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития всей Херсонщины, - добавили в администрации.