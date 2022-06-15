На Ставрополье появится центр ядерной медицины

15 июн. 15:29

Росатом откроет на территории Ставропольского края центр ядерной медицины, где будут лечить онкологические заболевания. Соглашение об этом было подписано между правительством Ставропольского края и АО "Русатом хэлскеа" (РХК, дивизион Росатома, аккумулирующий компетенции в области здравоохранения) в первый день работы 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что центр ядерной медицины будет ежегодно оказывать более двух тысяч медицинских услуг жителям края, а также пациентам из сопредельных регионов.

"Мы серьезно подходим к подготовке кадров для обеспечения эффективного функционирования сети центров ядерной медицины и планируем реализовать программу обучения медицинского персонала в регионах работы", - прокомментировал гендиректор АО "Русатом Хэлскеа" Игорь Обрубов.

Планируется, что строительство медицинского центра начнется в 2023 году.