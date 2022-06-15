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На Ставрополье появится центр ядерной медицины

На Ставрополье появится центр ядерной медицины

Росатом откроет на территории Ставропольского края центр ядерной медицины, где будут лечить онкологические заболевания. Соглашение об этом было подписано между правительством Ставропольского края и АО "Русатом хэлскеа" (РХК, дивизион Росатома, аккумулирующий компетенции в области здравоохранения) в первый день работы 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что центр ядерной медицины будет ежегодно оказывать более двух тысяч медицинских услуг жителям края, а также пациентам из сопредельных регионов.

"Мы серьезно подходим к подготовке кадров для обеспечения эффективного функционирования сети центров ядерной медицины и планируем реализовать программу обучения медицинского персонала в регионах работы", - прокомментировал гендиректор АО "Русатом Хэлскеа" Игорь Обрубов.

Планируется, что строительство медицинского центра начнется в 2023 году.

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