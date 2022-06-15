Власти Кубани ограничили работу для иностранцев

15 июн. 15:22

Власти Краснодарского края ограничили сферу трудоустройства для иностранцев, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Теперь в крае запрещено привлекать иностранцев, работающих на основании патентов, к 129 видам деятельности, среди которых сферы производства, торговли, образования, общепита, транспортных перевозок, ремонта и обслуживания транспорта и предоставления прочих услуг физическим лицам, - говорится в постановлении, подписанном губернатором края Вениамином Кондратьевым, передает "АиФ-Юг".

Запрет призван защитить интересы граждан РФ.

Для приведения штата сотрудников в соответствие работодателям дали три месяца.