На Ставрополье попался с наркотиками бывший полицейский из отдела борьбе с ними

15 июн. 15:12

В Георгиевске задержали бывшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю

Мужчина подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

Следствие полагает, что обвиняемый, являясь действующим сотрудником полиции, приобрел наркотическое средство общей массой более 1 кг и хранил в служебном кабинете. Экс-правоохранителя заключили под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, передает "Ставропольская правда".