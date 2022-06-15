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Один из районов Тбилиси останется без воды на 24 часа

Один из районов Тбилиси останется без воды на 24 часа

Водоснабжение жителей Исанского района Тбилиси с 12:00 16 июня до 12:00 17 июня будет приостановлено из-за работ по реконструкции проспекта Кетеван Дедопали.

"Отключение коснется жителей проспекта Кетеван Дедопали №37-65 и №40-90, а также улиц Бочорма, Иалбузи, Лусиниани, Качинского, 300 Арагвинцев, Шавсопели, Бодбе, Арбошоки, Захарова, Долабаури, Патардзеули, Какулия, Уджарма, Поракишвил-Сараджишвили, Геловани и Ахвледиани", - сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP).

Уточняется, что на период отключения, компания будет подавать воду населению цистернами до полного восстановления подачи воды.

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