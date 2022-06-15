Ингушским полицейским вручили ключи от квартир

15 июн. 14:57

Семьям ингушских полицейских вручили ключи от квартир в Магасе, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Жильем обзавелись 14 семей действующих, отставных и погибших при исполнении служебного долга сотрудников полиции, а дом, где они теперь будут жить, находится рядом со зданием регионального МВД. Квартиры в новом доме уже с ремонтом, но без мебели, - передает "АиФ-Ставрополье".

"Искренне рад, что новый многоэтажный дом в столице республики обретет добрых и рачительных хозяев", - сказал на церемонии министр МВД Ингушетии Михаил Коробкин.

Квартиры выдавались сотрудникам полиции по очередности, на основании документов, которые подтверждали право на получение жилья, - добавили в пресс-службе МВД региона.