Столтенберг: НАТО готовит новые схемы обороны на восточном фланге

15 июн. 14:53

Главы минобороны стран НАТО на заседании в Брюсселе 15-16 июня планируют обсудить дальнейшее усиление альянса на восточном направлении, в частности, принять решения по масштабам и структуре позиционирования на долгосрочной основе, а также новым оборонным схемам, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы примем решения по масштабам и структуре нашего позиционирования на долгосрочной основе для обеспечения защиты территории всех членов альянса", - сообщил он. По его словам, НАТО также готовит новые схемы для обороны, когда определенные силы альянса будут выделены для защиты конкретных союзников и находиться в повышенной боеготовности.

Столтенберг пояснил, что это будет означать значительное увеличение присутствия НАТО, расширение возможностей, повышение боеготовности. "Это означает увеличение числа подразделений, которые усилят боевые группы на востоке", - добавил он.