В Махачкале пылает склад ковров

15 июн. 14:32

Сегодня днем на ковровом складе на улице Майской в Ленинском районе Махачкалы вспыхнул масштабный пожар, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Площадь пожара составляет 700 кв м. В его тушении задействованы 58 человек и 20 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану, передает "АиФ Дагестан".

По данным мэрии, пострадавших нет.

По требованию МЧС компания "Дагэнерго" на время тушения пожара отключила два фидера. Без энергоснабжения остается часть Советского и Ленинского районов города, подачу электроэнергии обещают восстановить после локализации очагов пожара.