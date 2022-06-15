Слуцкий высказался о сокращении рабочей недели в РФ

15 июн. 14:31

Лидер ЛДПР, глава фракции либерал-демократов в Госдуме Леонид Слуцкий выразил мнение, что сокращение рабочей недели должно внедряться не только в Западной Европе, но и в России. В то же время, по его словам сейчас из-за санкций это может быть преждевременным.

"Мы об этом говорили давно, это наше будущее. Мы должны бережно относиться к людям, должны заботиться о том, чтобы наши предложения внедрялись не в Западной Европе, а у нас", сказал он.

Кроме того, Слуцкий обратил внимание на то, что "из-за беспрецедентных санкций и рестрикций подобного рода меры внедрять [в РФ] даже экспериментальным образом, может быть, именно сегодня пока еще рановато", передает ТАСС.