Си Цзиньпин: Китай и Россия поддержат друг друга

15 июн. 14:15

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Поговорили", - сказал представитель Кремля, добавив, что детали разговора будут обнародованы позже.

В свою очередь, Си Цзиньпин положительно оценил контакты РФ и Китая. "С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Он подчеркнул, что торговое сотрудничество Москвы и Пекина набирает обороты - в частности, благодаря началу сообщения по мосту Баловещенск - Хэйхэ.

Кроме того, председатель КНР обратил внимание на то, что Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности, а также укреплять стратегическое сотрудничество между двумя странами.

Помимо этого, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов углублять координацию с Россией в рамках в крупных международных и региональных организаций, таких как ООН, БРИКС и ШОС, передает РИА Новости.