Ставрополью прочат резкое ухудшение погоды

15 июн. 14:19

Жителей Ставрополья уже сегодня ждет резкое ухудшение погодных условий, - сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

"В среду и до конца суток четверга, 16 июня, местами по Ставропольскому краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой и градом, а также с шквалистым ветром до 20-25 м/с", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера - подтоплений низинных мест, нарушений работы дренажных систем, а также ухудшения условий дорожного движения, - говорится в сообщении спасателей.