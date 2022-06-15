IKEA устроит распродажу оставшихся на складах в России товаров

15 июн. 13:59

Шведская компания IKEA продаст все свои фабрики в России и сократит масштабы своего бизнеса в России. Об этом сообщили в мебельной компании.

Там пояснили, что в последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и логистическими цепочками по всему миру сильно ухудшилась. "Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо ", - говорится в сообщении.

В IKEA подчеркнули, что продадут фабрики в Кировской, Ленинградской и Новгородской областях и сократят сотрудников на собственных производствах.

Один из крупнейших в мире производителей и продавцов мебели также устроит распродажу товаров, которые находятся на складах в России. Торговые центры "МЕГА" продолжат работать, передает "Интерфакс".

Напомним, с 4 марта 2022 года IKEA закрыла на неопределенный срок свои магазины в России и приостановила производство на своих фабриках в РФ.