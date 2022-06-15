"Спутник V" против "омикрона" продемонстрировал эффективность в 97%

15 июн. 13:45

Эффективность вакцины "Спутник V" против госпитализации при заражении омикрон-штаммом ковида составляет 97% при использовании бустерной прививки "Спутник Лайт" или повторной вакцинации, данные приводятся Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи.

"Согласно результатам исследования, эффективность вакцины "Спутник V" против всех видов госпитализаций от штамма "омикрон" составляет 97% при бустировании третьей и четвертой дозами (однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" или повторной вакцинации "Спутником V")", - говорится в исследовании, опубликованное в медицинском журнале Vaccines.