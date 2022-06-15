Экс-главу Крымской железной дороги заподозрили в превышении полномочий

15 июн. 13:43

Бывший генеральный директор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, - сообщили сегодня в главном следственном управлении СКР по Крыму и Севастополю.

"С декабря 2020 года по июль 2021 года он без проектно-сметной документации дал незаконные указания о выполнении строительно-монтажных работ на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счет собственных средств ФГУП "КЖД", а также силами структурных подразделений", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На реконструкцию платформ было затрачено более 40 млн рублей, однако они из-за неудовлетворительного технического состояния полноценно не работают.

По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", решением суда обвиняемый заключен под стражу.