Токаев: дружба Казахстана и России должна быть вечной

15 июн. 13:38

Дружба между Казахстаном и Россией должна носить вечный характер. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Преемственность дружбы, союзничества между нашими странами сохраняется в полном объеме. Во всяком случае я как глава государства буду делать все возможное для сохранения поистине дружественных взаимоотношений между нашими странами", - цитирует главу государства ТАСС.

Он также отметил, что позиции русского языка в республике не изменились."Я полагаю, что те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации", - поведал Токаев.

Президент Казахстана добавил, что казахам без знания русского языка будет сложно, но при этом им нужно знать и свой язык.