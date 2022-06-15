В пяти районах Чечни заработают вертолетные площадки санавиации

15 июн. 13:24

До конца текущего 2022 года в пяти районах Чечни оборудуют площадки для вертолетов санавиации, - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Строительство площадок начато в Ачхой-Мартановском, Надтеречном, Ножай-Юртовском, Шелковском и Шатойском районах. Наурской центральной районной больницей заключен договор аренды с войсковой частью 3761 на оказание безвозмездной услуги по использованию вертолетной площадки войсковой части 3761 для посадки вертолета санитарной авиации", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Новые площадки позволят укрепить сеть санавиации и повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных районов.

Напомним, служба санитарной авиации заработала в Чечне в августе 2021 года, она оказывает экстренную помощь жителям отделенных горных и равнинных районов.