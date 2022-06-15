В Карачаево-Черкесии за 9 лет утроилось число любителей спорта

15 июн. 13:18

Число жителей Карачаево-Черкесии, которые регулярно занимаются спортом, с 2012 года увеличилось более чем втрое – с 68 тыс до 224 тыс человек, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Уточнятся, что в республике ежегодно растет число жителей, занимающихся физической культурой и спортом. "В настоящее время порядка половины жителей КЧР занимается физической культурой и спортом. Численность ведущих здоровый образ жизни и занимающихся тем или иным видом спорта в 2020 году составляла более 202 тысяч человек, а в 2021 году – более 224 тыс человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что популяризации спорта в регионе способствует строительство и развитие соответствующей инфраструктуры.

Так, начиная с 2011 года в Карачаево-Черкесии было построено 124 спортивных объекта, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных полей, спортплощадок, площадок ГТО.

В планах – до конца 2022 года повысить число систематически занимающихся физкультурой и спортом в регионе до 232 тыс человек.