В Минздраве РФ оценили запасы дорогостоящих лекарств в стране

15 июн. 12:59

В России создан оптимальный запас дорогостоящих лекарств, большей их части хватит на срок до двух лет, помимо этого, есть действующие долгосрочные контракты на закупку, - сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"У нас сегодня существует несколько программ, которые касаются обеспечения пациентов дорогостоящими препаратами - как детей, так и взрослых. Это программа высокозатратных нозологий. И у нас с прошлого года начал действовать федеральный центр лекарственного обеспечения, который осуществляет закупки, в том числе путем заключения долгосрочных контрактов. По некоторым позициям закупки и запасы у нас обеспечены до двух лет", - рассказал он, передает ТАСС.

Также в России действует президентский фонд "Круг добра", который уже обеспечивает несколько тысяч детей лекарственными препаратами для лечения редких орфанных заболеваний. Все средства, которые поступали в "Круг добра", в еще большем объеме будут поступать в фонд, и на них будут производиться закупка медицинской продукции и обеспечение наших маленьких пациентов, - добавил он.