Казахстан продолжает работать с Россией, не нарушая санкций Запада

15 июн. 12:49

Казахстан не должен нарушать антироссийские санкции Запада и при этом не намерен отказываться от союзнических обязательств перед Россией, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики", - рассказал он.

Президент Казахстана добавил, что уже заверил в ходе телефонных переговоров и очных встреч президента РФ Владимира Путина, что все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством двух стран, остаются в силе.

"Мы будем продолжать работать, Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств. Это было бы неправильно, это было бы, в конце концов, неоправданно с точки зрения перспективы", - заявил Токаев.