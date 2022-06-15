Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом 23-24 июня.

"Сергей Лавров 23-24 июня посетит Азербайджан с рабочим визитом, проведет переговоры с главой МИД Джейхуном Байрамовым и будет принят президентом страны Ильхамом Алиевым", - сказала она.

Далее дипломат обратила внимание на то, что в ходе визита в Баку "планируется обсудить и рассмотреть ряд региональных и международных сюжетов, особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей" между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин, повестка переговоров Сергея Лаврова с Ильхамом Алиевым и Джейхуном Байрамовым имеет вполне ясные очертания.

"Главная тема неизменна – это улучшение ситуации на Южном Кавказе, для чего необходима нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. Также нужно говорить о развитии Карабахского региона – естественно, с участием в этом России, а не активных европейских партнеров, которые напрашиваются в регион", - прежде всего сказал он.

"Следующей темой, скорее всего, будет появление у Азербайджана новых возможностей выступить в роли российского экономического хаба, посредством которого будут вестись торгово-экономические отношения как со странами Европы, так и с Передней Азией. Еще одним направлением переговоров, я думаю, станет укрепление нашего сотрудничества в рамках Меморандума о союзническом взаимодействии и реализация проектов по целому ряду сфер, которые были в нем обозначены", - сообщил Антон Бредихин.

Эксперт подчеркнул, что Россия конструктивно и позитивно подходит к отношениям с Азербайджаном. "Российский подход к контактам с Баку не изменился, он более чем позитивный. Россия считает, что Азербайджан – одна из немногих стран, которая точно не отойдет от своей независимой позиции и которая должна быть нашим стратегическим союзником", - заключил научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ.