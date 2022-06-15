Афганистан собирается закупить у России нефть

15 июн. 12:43

Афганистан намерен закупить у России 5 тыс тонн нефти. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель главы торговой палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн.

Он отметил, что для первого раза Кабул хотел импортировать 5 тыс тонн нефти. "Потом хотим 10 тысяч тонн", - сказал Хоссейн.

Замглавы торговой палаты также сообщил, что Афганистан хочет купить у России 2 млн тонн пшеницы. "Мы хотим 2 млн тонн пшеницы. Хотим обсудить с российскими предпринимателями", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, в среду состоялось открытие юбилейного, 25-ю Петербургского международного экономического форума. Он продлится до 18 июня.