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Водитель "Приоры" испытал на прочность "КамАЗ": четверо пострадавших

Водитель &quot;Приоры&quot; испытал на прочность &quot;КамАЗ&quot;: четверо пострадавших

Четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в ДТП в Кумторкалинском районе Дагестана, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Авария произошла на автодороге "Кавказ". 30-летний житель Кизилюртовского района за рулем "Лады Приора" выехал на полосу встречного движения и врезался в "девятку", а потом в грузовик "КамАЗ", - передает "АиФ-Дагестан".

В результате ДТП водитель "ВАЗ-2109", 24-летний житель Кизилюртовского района,  и его пассажиры – двухлетний ребенок и 19-летняя девушка, а также пассажир "Приоры", 39-летняя женщина, с различными травмами были доставлены в больницу.

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