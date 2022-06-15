Водитель "Приоры" испытал на прочность "КамАЗ": четверо пострадавших

15 июн. 12:40

Четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в ДТП в Кумторкалинском районе Дагестана, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Авария произошла на автодороге "Кавказ". 30-летний житель Кизилюртовского района за рулем "Лады Приора" выехал на полосу встречного движения и врезался в "девятку", а потом в грузовик "КамАЗ", - передает "АиФ-Дагестан".

В результате ДТП водитель "ВАЗ-2109", 24-летний житель Кизилюртовского района, и его пассажиры – двухлетний ребенок и 19-летняя девушка, а также пассажир "Приоры", 39-летняя женщина, с различными травмами были доставлены в больницу.