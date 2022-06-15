Дождливая погода покидает юг России и Северный Кавказ

15 июн. 12:29

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила об улучшении погоды на Юге Росси и Северном Кавказ.

"Сегодня дожди и грозы в среду ожидаются практически на всем юге России, пожалуй, за исключением Ростовской и Волгоградской областей. Крым, Кубань, республики Северного Кавказа - везде будут идти ливневые дожди, грозы, выпадет до двух третей и половины месячной нормы осадков. Успокаиваться погода начнет к концу недели", - сказала она, добавив, что ливни и грозы могут сопровождаться шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с, не исключены градовые явления.

В четверг и в Ростовской области ожидается достаточно сильные дожди, грозы, град, в пятницу непогода будет уходить на восток - в Карачаево-Черкесию, Чечню, Дагестан.

"Там, где дождей будет больше, соответственно и температура воздуха может понизиться до 20-23 градусов. На территориях, где больше солнца, будет тепло - до 25-28 градусов. В выходные дни, по нашим оценкам, погода в регионе успокоится. Станет вновь по-летнему жарко, дожди с грозами уже приобретут локальный, очаговый характер", - приводит слова собеседницы ТАСС.