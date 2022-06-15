Смертельное ДТП в Казахстане: загорелся автобус, полный граждан Узбекистана

15 июн. 12:27

В Казахстане произошло массовое ДТП в результате которого на трассе загорелся автобус, в котором находился 31 гражданин Узбекистана.

МЧС республики сообщает, что авария случилась 15 июня в 03:10 на автодороге "Алматы-Ташкент". ДТП началось с возгорания прицепа грузовика, это привело к затору, в котором еще один грузовой автомобиль совершил столкновение с двумя пассажирскими автобусами и одной легковушкой. В одном из загоревшихся от столкновения автобусов находился 31 гражданин Узбекистана, с различными травмами госпитализированы трое.

Всего в массовом ДТП с возгоранием транспорта погиб один человек, госпитализированы 11, повреждено 14 машин - один грузовик, два автобуса, 11 легковых авто.