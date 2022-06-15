Ставропольские огнеборцы тушили пожар в многоквартирном доме

15 июн. 12:19

Сегодня утром на четвертом этаже в многоквартирном доме вспыхнул пожар, жителей подъезда пришлось эвакуировать, - сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Квартира загорелась в 9:11 15. На вызов выехали 37 спасателей. При тушении пламени использовали 12 единиц техники, и полностью огонь потушили в 9:58, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших, - передает "АиФ-Ставрополье".

Причина возгорания не уточняется – в этом будут разбираться в краевом управлении государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории.