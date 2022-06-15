15 июн. 12:10

В Тбилиси пройдет фестиваль джазовой музыки "Джаз в летнюю ночь". Мероприятие будет проходить с 17 по 19 июня в Саду Арто.

По словам организаторов, на фестивале планируется выступление до 100 грузинских музыкантов, хорошо известных как на родине, так и за рубежом. Мероприятия состоятся по адресу: проспект Давида Агмашенебели, 103.

Гости фестиваля смогут послушать выступления таких артистов и бендов как Майя Бараташвили и джаз-трио, Трио Гиги Цинцадзе, Резо Кикнадзе и Rooftop Underground, Квартет Дини Вирсаладзе, Папуна Шарикадзе, Лаша Деисадзе и других.

Организаторами фестиваля выступили Союз музыкантов ZMG-ART при поддержке мэрии Тбилиси.